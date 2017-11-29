Президент РФ Владимир Путин 17 февраля принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

В ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел за 2021 год, а также определены приоритеты на 2022 год.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.