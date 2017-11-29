Путин поблагодарил правоохранителей за снижение числа преступлений
В 2021 году продолжилась тенденция к снижению зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в России. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Путин призвал к «самым жёстким мерам» против нелегальной миграции
Преступные группировки, которые строят на нелегальной миграции криминальный бизнес, должны быть наказаны. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Предупреждение криминализации подростковой среды находится в центре внимания МВД — Колокольцев. результатом стало снижение на 15% числа подростков, вступивших в конфликт с законом.
Путин прокомментировал беспокойство по поводу расширения полномочий полиции
Опасения правозащитников по поводу изменений в закон о полиции не лишены определённых оснований. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Миграционная сфера — «тема актуальная и очень чувствительная», отметил Колокольцев.
Владимир Колокольцев на коллегии МВД докладывает Владимиру Путину о работе полиции, в том числе в условиях пандемии.
Путин: задача государства — обеспечить сотрудникам органов внутренних дел достойные условия жизни.
Путин: любые проверки и действия органов МВД, касающиеся предпринимателей, должны быть обоснованными.
Путин подчеркнул, что новые серьёзные требования предъявляются сегодня подразделениям ГИБДД: «Порядка на дорогах стало больше».
Путин: эффективная борьба с экстремизмом прямо связана с решением задач в миграционной сфере.
Зафиксирован рост преступлений, связанных с экстремизмом. Путин поручил своевременно оценивать риски экстремистских проявлений, выработать превентивные меры.
Президент РФ на коллегии МВД обратил внимание на то, что расширение прав полицейских не должно нарушать права граждан.
Защитить молодое поколение от криминала — важнейшая задача, отметил президент РФ.
Владимир Путин обратил внимание на работу участковых. По его словам, они работают «на земле», знают проблемы своих территорий и их жителей.
По словам президента РФ, одна из задач МВД — эффективная профилактика правонарушений.
Путин обратил внимание на проблему кибер-мошенничества: «У преступников нет ничего святого». По его словам, действия кибер-мошенников наносят урон отечественным компаниям, с потерями средств и накоплений сталкиваются наши граждане, пенсионеры.
Путин: вновь обращаю внимание на задачу кардинального уровня раскрываемости преступлений.
Путин поблагодарил личный состав МВД за добросовестную работу, проявленный профессионализм, ответственность и мужество.
Путин: несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, в целом вся система МВД действует устойчиво и надёжно.