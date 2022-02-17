Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии фракции Блок коммунистов и социалистов (БКиС) хотят получить от президента республики Майи Санду объяснения, на каком основании она заявила о «возможном наступлении» на украинской границе. Об этом 17 февраля заявил представитель БКиС Константин Старыш на заседании в парламенте с участием минобороны и директора Службы информации и безопасности (СИБ).

Майя Санду European People's Party

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«Наверное, маловато страха в нашем обществе, решили, что людям недостаточно того, что они боятся роста цен, тарифов, общей атмосферы, ещё надо попугать их войной», — сказал Старыш.

Он предположил, что заявления Санду о возможной войне были сделаны на основе прогнозов силовых ведомств. Депутат призвал министра обороны Анатолия Носатого и директора СИБ Александра Есауленко рассказать, на основе каких разведданных были сделаны выводы.

Старыш также предложил провести заседание в закрытом формате, если сведения, которыми оперировали силовики, являются секретными.

Напомним, западные СМИ и политики обвиняют Россию в намерении «вторгнуться» на территорию Украины. Президент США Джо Байден заявил, что это произойдёт 16 февраля, но этого не произошло. При этом 17 февраля подразделения ВСУ начали интенсивный обстрел территории ДНР и ЛНР.

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