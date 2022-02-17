Варшава, , 14:15 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 17 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 29 229 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 316 человек.

В настоящее время (по состоянию на 17 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 19 014 пациентов. Из них 1 187 человек подключены к искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 495 315 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 109 205 человек.