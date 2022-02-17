Пекин, 17 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. После положительного допинг-теста на Олимпийских играх в Пекине украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры. Об этом 17 февраля она написала в Instagram.

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«Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу», — написала Каминская.

По её словам, новость о положительной допинг-пробе на Олимпиаде стала для неё катастрофой.

«Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества», — написала 34-летняя спортсменка.

Она добавила, что не сможет собрать доказательную базу, чтобы попытаться оправдаться, поэтому «остаётся только пережить это испытание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в допинг-пробе Каминской, которую она сдала 10 февраля, обнаружили местеролон (способствует увеличению объема мышц), гептаминол (сердечный стимулятор) и метилгексанамин (повышает выносливость).

На Олимпиаде в Пекине Каминская заняла 70-е место в спринте, 79-е в гонке классическим ходом с раздельным стартом, а также 18-е — в составе эстафетной команды.