«Сигнал, требующий анализа» — Путин о росте экстремистских проявлений
Москва, 17 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В России растёт число преступлений, связанных с экстремизмом. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
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«Серьёзный сигнал, требующий всестороннего анализа — это рост преступлений, связанных с экстремизмом. В 2021 году их количество выросло более чем на четверть. Соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с вашими коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений и на этой основе выработать эффективные превентивные меры», — заявил Путин.
«Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть интернет. Мы с вами знаем об этом, постоянно говорим», — указал он.