Москва, 17 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. За последние годы в России число преступлений, совершённых подростками, снижается. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«На протяжении нескольких последних лет количество преступлений, совершённых подростками, снижается. Но это отнюдь не повод для самоуспокоенности», — заявил Путин.

«Вооружённые нападения в учебных заведениях, случаи насилия над детьми, вовлечение их в незаконный оборот наркотиков и экстремистские акции — все эти акты, к сожалению, не единичны. Говорят о том, что ваша работа, в том числе сферы профилактики, должна строиться эффективно», — указал он.