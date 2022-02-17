Москва, 17 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Российские власти не планируют переговоров с Украиной по сложившейся в Донбассе ситуации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"В планах переговоров с Киевом нет. Но, естественно, это предмет очень и очень глубокой озабоченности», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Донбассе.