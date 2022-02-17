Москва, 17 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Кремле не слышали о предложении ввести в Донбасс миротворцев. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 17 февраля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Я не знаю, кто мог озвучивать эту идею. Я не слышал, чтобы кто-то выступал с такой инициативой», — ответил Песков на вопрос о том, как в администрации президента относятся к предложению.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля также заявил, что в Кремле не планируют проводить с украинской стороной переговоры по ситуации в Донбассе. Что касается самой этой ситуации, то против реального положения дел ведётся неприкрытая информационная война. За ней стоит Запад и ряд международных организаций.

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