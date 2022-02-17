Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Ростовской области организована бесплатная дезинфекция квартир больных COVID-19 и туберкулёзом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дезинфекция военкомата

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«Дезинфекция жилых помещений проводится бесплатно, если человек был госпитализирован в стационарные отделения ковидных госпиталей, или после выздоровления заболевшего, при его амбулаторном лечении на дому», — уточнил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Заявки на обработку квартир отправляют сотрудники районных поликлиник. Бригады оснащены защитной одеждой и удостоверением, а также безопасным для людей дезинфицирующим раствором.