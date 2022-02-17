Москва, 17 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Встреча в нормандском формате нужна Владимиру Зеленскому исключительно ради самопиара. Об этом 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате»

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«Ничего удивительного тут нет. Если бы Андрей Мельник был послом Украины во Франции, то он обратился бы к Франции как к точно такой же участнице Нормандского формата, как и Германия», — заявил эксперт.

По мнению политолога, призыв созвать заседание в рамках нормандского формата — это «старая песня о главном».

Президенту Владимиру Зеленскому нужна встреча с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «показать свою важность, покрасоваться на экранах и сделать селфи на фоне политических тяжеловесов».

Подобная встреча, если она состоится, отвлекла бы внимание мировой прессы и общественности от того позора, который случился с так и не состоявшимся вторжением России на Украину, заключил Борисов.

Напомним, что ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию в срочном порядке созвать встречу в рамках Нормандского формата.