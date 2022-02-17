Москва, 17 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Россия не готова и не будет обсуждать с США претензии по поводу передвижения российских войск по своей территории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mil.ru Зенитно-ракетные войска России

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«Во-первых, мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем вооруженные силы на территории нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, Россия обладает «суверенным правом» на подобное передвижение: «И мы не намерены это ни с кем обсуждать».