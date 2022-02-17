Москва, 17 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В 2021 году продолжилась тенденция к снижению зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в России. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

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«В этом году продолжалась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе с применением оружия. Сократилась преступность в общественных местах, есть позитивные сдвиги и по ряду других важных направлений», — заявил Путин.

«Хочу поблагодарить личный состав МВД за добросовестную работу, за проявленный профессионализм, ответственность и мужество», —у казал он.