Москва, 17 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Россия опубликует свой ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, свой ответ на реакцию США на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе Россия направит американской стороне 17 февраля.

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