Таллин, , 13:50 — REGNUM По оценке министерства социальных дел Эстонии, в стране на третий год эпидемии коронавируса насчитывается 62 500 пожилых людей, которые не были вакцинированы от коронавируса и не имеют иммунитета, приобретенного естественным путем.

Вакцина stevepb

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В минсоцдел отметили, что 49 000 человек в этой возрастной группе (старше 65 лет) ни разу не вакцинировались от коронавируса и не заражались им. Из них 25 400 человек проживают в Харьюском уезде (Таллин и пригороды), 11 700 — в Ида-Вирумаа (Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве), 4 600 — в Тартумаа и 4 100 — в Пярнумаа.

Охват первичной вакцинацией среди пожилых людей составляет 77%, а бустерной дозой — 56,5%.

В Эстонии 305 000 пенсионеров по старости (старше 65 лет). Таким образом, число не вакцинированных и не имеющих ковид-иммунитета в этой возрастной категории составляет порядка 20%.