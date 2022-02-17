Донецк, , 13:49 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского и Верховная рада готовятся к эвакуации во Львов. Такие данные получены разведкой Донецкой Народной Республики, заявил 17 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств», — уточнил он.

По его словам, США, Великобритания и другие страны НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства в город Львов.

«Данная эвакуация органов власти киевского режима готовится на случай провала украинской агрессии против народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление для освобождения Украины от нацистов», — пояснил Никитин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что находящееся на позициях украинских силовиков и размещенное в населённых пунктах Донбасса артиллерийское вооружение указывает на подготовку к силовому решению ситуации в регионе.

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