Лондон, 17 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Высказывания Элизабет Трасс — это речь примитивного и грязного пропагандиста, а не министра иностранных дел, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 февраля, комментируя заявления главы МИД Великобритании о России-«изгое».

UK Government Элизабет Трасс

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Как сообщалось ранее, Трасс сказала, что в случае агрессии в отношении Украины «Россия неизбежно станет страной-изгоем». «Призываю Россию выбрать путь дипломатии», — отметила министр и добавила, что «в случае эскалации ситуации» против Москвы будут введены новые санкции.

« Заявление британской мининдел о России как «стране-изгое» характерно. В принципе, того, что мы услышали от мадам Трасс во время её визита в Москву, достаточно, чтобы определить её в число недоразвитых. Но мало того, что она плохо образованна; краткий период западной гегемонии после 1991 года, в который она формировалась, дополнительно искривил её мозги.

Всё-таки Трасс — министр иностранных дел, она должна знать, каков уровень сегодняшних отношений России и Китая, России и Индии, России и Ирана, России и ведущих стран — держателей стратегического сырья в Африке. Она говорит о России как «стране-изгое» сразу после визита в Москву президента Аргентины и в день визита президента Бразилии. Она грозит нам изоляцией, когда цены на газ в Европе зашкаливают, а без переговоров с президентом России не может обойтись ни один из ведущих натовских руководителей… Это ли не безумие?

Но в том-то всё и дело, что современный Запад обезумел от упущенной так называемой «победы» в Холодной войне. Ни победы Запада не было, хотя поражение он нанёс нам серьёзное, но не смертельное, ни Холодная война никогда не прекращалась.

Высказывания мадам Трасс — это речь пропагандиста, причём примитивного и грязного пропагандиста, а не министра иностранных дел. Ведь она прекрасно знает, что это не Россия готовит «вторжение» на Украину, а Киев готов при поддержке НАТО начать карательную операцию в Донбассе. И удерживает Киев от этого военного преступления только демонстрация готовности России остановить его силой.

Сложно работать нашему министру и другим руководителям МИД с такими «партнёрами», но ни в коем случае нельзя опускаться до того плинтуса, ниже которого мадам Трасс показала себя в Москве и показывает сейчас.