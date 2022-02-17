Москва, 17 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Страны Запада проявляют нечистоплотность в отношении минских договорённостей. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 17 февраля по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Mid.ru Сергей Лавров

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По словам Лаврова, в вопросах безопасности Запад принимает только один компонент из всего многообразия и из всей взаимосвязи элементов, которые одобрили на высшем уровне и много раз повторили в рамках ОБСЕ. Этот компонент — свобода выбора союзов, а от прочих обязательств Запад просто уходит.

«И аналогичная нечистоплотность проявляется и в подходе к минским договоренностям», — сказал глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Запад пытается сделать вид, что не отвечает за ситуацию вокруг Украины.

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