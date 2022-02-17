Москва, , 13:37 — REGNUM Запад вновь пытается сделать вид, что не несёт ответственности за происходящее на Украине. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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«Это нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад руководит на Украине. Уж Соединённые Штаты точно там осуществляют внешнее управление. Свалить всю вину за то, что происходит на Россию — нам эта тактика знакома, но она не увенчается успехом», — заявил Лавров.

Министр отметил, что по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена стороны пришли к выводу, что ключ к прогрессу в нормандском формате «находится в Москве».