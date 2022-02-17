Москва, 17 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Принцип неделимости безопасности необходимо внедрять во всей его полноте, подкрепляя юридическими обязательствами. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«И принцип неделимости безопасности необходимо внедрять в практику на юридически обязывающей основе, во всей его полноте и взаимосвязи, в том виде, как он был одобрен на высшем уровне в рамках ОБСЕ», — сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается на Западе, а не в России.

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