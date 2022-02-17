Москва, 17 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Против России осуществляется неприкрытая информационная агрессия, её ведут некоторые страны Запада и организации, в числе которых НАТО. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 17 февраля журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Представитель Кремля прокомментировал последние заявления американских властей. В их числе — несогласие Госдепартамента США с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что в Донбассе происходит геноцид.

«Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут по сути своими заявлениями такую неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел», — сказал Песков.

По его словам, Россия старается в ответ на такие заявления призывать к диалогу. Точка зрения Москвы — сбалансированная, спокойная и конструктивная.

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