Москва, , 13:15 — REGNUM Украина неоднократно предлагала России провести встречу президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, но ни разу не могла ответить на вопрос о целях такой встречи. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью?», — сказал Песков.

По его словам, Украина предлагает встретиться и обсудить ситуацию с Донбассом: «Мы говорим: «Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?» Молчат».