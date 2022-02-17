Москва, 17 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Москва не намерена требовать публичных извинений за фейковые сообщения о якобы готовящемся «вторжении» России на территорию Украины, заявил 17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не намерены. Здесь нечего играть в извинения», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия намерена, все-таки, ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления и тех средств массовой информации, «которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его в грязь».

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило, что Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, тогда как перспектива нападения 16 февраля была преувеличена.

Читайте также: Захарова отреагировала на новую дату «вторжения» России по версии Politico