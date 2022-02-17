Москва, 17 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Никто на Западе не говорит об огромном ударном потенциале украинских войск, сосредоточенных неподалёку от российской границы. При этом обстановка в Донбассе становится опаснее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля журналистам.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Он отметил, что в Кремле знакомятся в публикациями в СМИ о текущей обстановке на юго-востоке Украины. В последние сутки выходят сообщения о том, что Россия сохраняет на границе с Украиной огромный ударный потенциал, однако речь идёт о российской же территории.

«Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения», — подчеркнул Песков.

Кроме того, добавил он, за последние несколько суток в Донбассе усилились провокации. Это означает, что ситуация очень и очень опасная.

Как сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ появились новые предположения о том, когда Россия «вторгнется» на Украину. Теперь, как утверждается, это может произойти после 20 февраля.

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