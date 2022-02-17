Песков не хочет требовать извинений за информацию о «нападении» на Украину
Москва, 17 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Россия не планирует требовать извинений от западных СМИ за дезинформацию относительно «нападения» России на Украину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Да нет, не намерена. Здесь нечего играть в извинения», — сказал Песков.
По его словам, Россия планирует «всё-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его просто в грязь».
Песков подчеркнул, что в свете публикации подобных фейков «наша аудитория» над западными СМИ «просто смеется».