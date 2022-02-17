Брюссель, 17 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) продолжит оказывать «решительную поддержку» Грузии и Украине. Североатлантический альянс (НАТО) считает, что в настоящее время имеется угроза миру и стабильности в Евроатлантическом регионе. Об этом 17 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе открытия заседания Североатлантического совета на уровне глав минобороны с участием министров обороны Украины и Грузии.

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По словам Столтенберга, союзники по альянсу ведут неустанную работу для того, чтобы найти политическое и дипломатическое решение ситуации вокруг Украины.

«Эти усилия проводятся в тесном партнерстве с Грузией и Украиной. Решительная поддержка НАТО партнеров в Грузии и Украине продолжается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает, что в настоящее время имеется угроза миру и стабильности в Евроатлантическом регионе.