Москва, 17 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новую дату российского «вторжения», которая указана в материале издания Politico.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У нас новая дата вторжения — 20 февраля и далее до «заката Европы»… Немного похоже на «Женитьбу Бальзаминова» Островского: «Говорят, какая-то комета или планида идёт! Так учёные смотрели на небо в метроскоп и подсчитали всё точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет», — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило, что Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, тогда как перспектива нападения 16 февраля была преувеличена.

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