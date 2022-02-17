Москва, 17 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы РФ о признании ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

При этом, по его словам, российский лидер «принял к сведению» поступивший в Кремль документ: «А дальше все будет зависеть от решения президента».