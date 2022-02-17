Пекин, 17 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Российская конькобежка АнгелинаГоликова заняла четвёртое место на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 17 февраля сообщает ИА REGNUM.

Олимпийские кольца

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Победительницей стала японская спортсменка Михо Такаги, которая пробежала дистанцию за 1 минуту 13.19 секунды и установила новый олимпийский рекорд.

Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам. Замкнула тройку американка Бриттани Боу. Голикова отстала от Боу на 0,1 секунды и заняла четвёртое место.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Голикова завоевала бронзу на Олимпиады на дистанции 500 метров.