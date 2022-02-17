Москва, , 12:55 — REGNUM Россия готовит официальную реакцию на ответы со стороны США по теме нерасширения НАТО. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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«Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне», — заявил Лавров.

«Мы конечно же сделаем это письмо гласным. Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ наших стран представляли что происходит, представляли, какие позиции отстаивает каждая сторона», — указал он.