Москва, 17 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Свой ответ на реакцию США на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе Россия направит американской стороне 17 февраля. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.

Mid.ru Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере мы сегодня направим это письмо американской стороне», — сказал он.

Также глава МИД России уточнил, что это письмо России американской стороне будет обнародовано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в 2021 году товарооборот между Россией и Италией вырос почти на 50%.