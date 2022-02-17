Ижевск, 17 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 февраля прививку от коронавируса сделали 690 445 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Cap.ru Вакцинация от коронавируса. Чувашия

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Второй компонент препарата получили 541 758 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 363 жителя республики. Второй компонент препарата получили 473 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 343 человека, в том числе 115 153 человека прошли ревакцинацию, за последние сутки — 961 житель республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1004 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 93 234 жителя республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 126 351 случай заражения коронавирусом, из них 2955 — за минувшие сутки.

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