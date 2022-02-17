Ижевск, , 12:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 17 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1004 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 93 234 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 126 351 случай заражения коронавирусом, из них 2955 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 577 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 432 жителя республики старше 65 лет.

3621 человек скончался, за минувшие сутки скончались 14 человек — восемь мужчин в возрасте от 63 лет до 89 лет и шесть женщин в возрасте от 73 до 84 лет. Накануне было зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 195 человек, накануне в больницы попали 188 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 38 543 человека, 1148 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 277 человек — в тяжелом состоянии, из них 63 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии зарегистрировано снижение числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с симптомами COVID-19. При этом растет число жителей региона, которые переносят заражение коронавирусом бессимптомно. В течение четырех предыдущих недель уровень заболеваемости COVID-19 увеличивался, сейчас можно предположить, что регион вышел на так называемое «плато», снижение заболеваемости ожидается в середине марта.

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