Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области участие в вакцинации от COVID-19 приняли почти 1,4 тыс. подростков, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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По данным на утро 16 февраля, на Дону 1373 ребёнка привито. В наличии у медиков имеется 1027 доз антиковидной вакцины.

Напомним, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на негативные эффекты после вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». При этом темпы производства вакцины для подростков будут наращиваться.

В России в настоящее время использовано уже 60 тыс. доз вакцины, это 60% от общего числа поставок препарата.