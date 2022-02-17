Могилёв, Белоруссия, 17 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Дальнейшие действия совместной группировки войск президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 18 февраля в Москве. Об этом белорусский лидер заявил 17 февраля, передаёт БелТА.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на совместных военных учениях

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«Как мы примем завтра решение, так и будет», — сказал Лукашенко после ознакомления с ходом совместного учения «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский.

Совместные учения, основной этап которых начался в Белоруссии 10 февраля, продлятся до 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля запланирован рабочий визит белорусского лидера в Москву. В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко обсудят дальнейшее развитие двусторонних"отношений стратегического партнёрства и союзничества», а также"актуальные проблемы европейской безопасности».

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