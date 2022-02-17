Москва, 17 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) попросил Международный олимпийский комитет (МОК) провести церемонию награждения фигуристов по результатам командного турнира. Об этом 17 февраля сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

Duma.gov.ru Олег Матыцин

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"ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК, с тем чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и других стран», — сказал Матыцин.

По его словам, пока детали дела российской фигуристки Камилы Валиевой не установлены, надо церемонию награждения провести.

Напомним, церемония награждения была отменена после того, как стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что результаты олимпийского командного турнира у фигуристов не подлежат пересмотру.