Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Ростовской области за сутки 1,2 тыс. человек привились от COVID-19, столько же — получили первый компонент антиковидного препарата. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля.

Yarregion.ru Вакцинация от коронавируса

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 2 млн 29,54 тыс. человек (+ 1200 за сутки). Завершили вакцинацию, получив оба компонента препарата, 1 млн 980,77 тыс. человек (+ 1228 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от COVID-19 необходимо 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. План вакцинации выполнен на 75%. Кроме того, первую COVID-прививку получили почти 1,4 тыс. донских подростков в возраст лет 12 до 17 лет.