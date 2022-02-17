Пекин, 17 февраля 2022, 12:30 — REGNUM Распространение американской стороной ложной информации в ситуации вокруг Украины и «размахивание санкционной дубинкой» со стороны Вашингтона мешают политическому разрешению этой ситуации. Об этом 17 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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«Распространение ложной информации и искусственное создание напряженной атмосферы не содействует урегулированию проблемы Украины. Агитация к блоковому противостоянию и размахивание санкционной дубинкой только увеличивают силу трения для процесса диалога и переговоров», — сказал он, комментируя заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о распространении США дезинформации о планах якобы возможного «вторжения» России на Украину.
Также Вэньбинь указал, что Вашингтону необходимо серьезным образом отнестись к справедливой и рациональной озабоченности Москвы в вопросе о гарантиях безопасности для того, чтобы у США была конструктивная роль в изыскании пути политического урегулирования украинского вопроса на базе новых Минских соглашений и они не провоцировали «рост напряженности путем спекуляций и сгущения красок на тему кризиса».
«Китай поддерживает все усилия, которые соответствуют направлению и духу «Минска-2», — заключил официальный представитель китайского МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что находящееся на позициях украинских силовиков и размещенное в населенных пунктах Донбасса артиллерийское вооружение указывает на подготовку к силовому решению ситуации в регионе.