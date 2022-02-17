Пекин, 17 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Распространение американской стороной ложной информации в ситуации вокруг Украины и «размахивание санкционной дубинкой» со стороны Вашингтона мешают политическому разрешению этой ситуации. Об этом 17 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«Распространение ложной информации и искусственное создание напряженной атмосферы не содействует урегулированию проблемы Украины. Агитация к блоковому противостоянию и размахивание санкционной дубинкой только увеличивают силу трения для процесса диалога и переговоров», — сказал он, комментируя заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о распространении США дезинформации о планах якобы возможного «вторжения» России на Украину.

Также Вэньбинь указал, что Вашингтону необходимо серьезным образом отнестись к справедливой и рациональной озабоченности Москвы в вопросе о гарантиях безопасности для того, чтобы у США была конструктивная роль в изыскании пути политического урегулирования украинского вопроса на базе новых Минских соглашений и они не провоцировали «рост напряженности путем спекуляций и сгущения красок на тему кризиса».

«Китай поддерживает все усилия, которые соответствуют направлению и духу «Минска-2», — заключил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что находящееся на позициях украинских силовиков и размещенное в населенных пунктах Донбасса артиллерийское вооружение указывает на подготовку к силовому решению ситуации в регионе.