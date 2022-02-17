Стокгольм, , 12:55 — REGNUM В 2022 году, пожалуй, нет ни одной темы, которая смогла бы объединить восемь парламентских партий Швеции, которые готовятся к предвыборной кампании перед днем голосования в сентябре. Однако своими «агрессивными действиями», «ультиматумами» Западу и «стягиванием войск к границе с Украиной» Россия поспособствовала политическому единству в Швеции. Об этом 17 февраля сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

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16 февраля правительство Швеции созвало Комитет по обороне, экстренный орган по выработке совместной внешней и оборонной политике в условиях ухудшающей ситуации в области безопасности в Европе.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист и представители остальных семи партий по вопросам обороны сели за стол переговоров, чтобы обсудить реформирование вооруженных сил Швеции.

«Нам предстоит справиться с резко ухудшающейся внешней ситуацией, и мы должны усилить обороноспособность, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе», — заявил после встречи официальный представитель главной оппозиционной партии «Умеренных» по оборонной политике Пол Йонсон.

Сейчас оппозиция и правительство пытаются понять, как лучше всего реформировать оборонный потенциал Швеции в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия «проводит миролюбивую политику и выступает за сохранение мира».

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