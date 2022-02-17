Стокгольм, 17 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Все без исключения парламентские партии Швеции разделяют мнение о растущей «угрозе» со стороны России. Однако дебаты в риксдаге по внешней политике 16 февраля показали, что одни и те же партии делают совершенно разные выводы о том, как Швеция должна реагировать на эту угрозу. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Стокгольм, Швеция

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«Редко — а может быть, даже и никогда —дебаты по внешней политике в риксдаге не проводились в такой драматической ситуации», — отметил журналист.

«Информационная война уже в самом разгаре, и трудно оценить правдивость некоторых сведений, которые сейчас циркулируют. Однако политические требования России недвусмысленны и означают, среди прочего, наложение Россией вето на возможность вступления отдельных стран в члены оборонного альянса НАТО», — говорится в статье.

«Другой вопрос, по которому мнения партий расходятся, — какие выводы следует делать из того, что сейчас происходит в отношении реформирования вооруженных сил Швеции. Несколько оппозиционных партий требуют быстрых решений и выделения дополнительных миллиардов крон на оборону. Однако позиция правительства состоит в том, чтобы ускорить реализацию уже принятых мер. Теперь этот вопрос будет продолжать обсуждаться между Комитетом по обороне и министром обороны», — обратил внимание Кнутсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия «проводит миролюбивую политику и выступает за сохранение мира».