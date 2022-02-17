Сеул, 17 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Министерство юстиции Южной Кореи приняло решение освободить условно-досрочно более тысячи заключенных в связи с быстрым распространением штамма «Омикрон». Об этом 16 февраля сообщило KBS со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, 18 февраля, в 103-ю годовщину Первомартовского движения за независимость, будет освобожден 1031 заключенный.

Отмечается, что 28 февраля министерство юстиций планирует освободить ещё больше заключенных. Их число пока не раскрывается.

В министерстве отметили, этот шаг является частью усилий по снижению нагрузки на исправительные учреждениях в связи с быстрым распространением штамма «Омикрон».

Сообщается, что под амнистию попали заключенные, которые продемонстрировали хорошее поведение, а также люди преклонного возраста и лица с ослабленным здоровьем.