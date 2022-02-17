Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Главная оппозиционная партия Швеции «Умеренные» хочет, чтобы Вооруженным силам и Управлению материального обеспечения было поручено выяснить, есть ли в стране какое-либо оборонное вооружение, которое можно поставить на Украину. Об этом 16 февраля сообщила новостная служба TT.

Риксдаг (сс) Self-taken

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«Шведские демократы», «Центристы» и «Либералы» в ходе дискуссий в риксдаге также подняли вопрос о поставке оборонной техники на территорию восточноевропейского государства.

Представитель «Либералов» Йуар Форссел заявил в парламенте, что действующее законодательство предоставляет правительству Швеции возможность экспортировать оружие на Украину.

«Было бы неплохо, если бы этого захотела Украина. Просто потому, что проблемы Украины — наши проблемы», — отметил политик.

Министр внутренних дел Швеции Анн Линде, участвовавшая в дебатах, заявила, что прямого запрета на поставки оружия на Украину не существует.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия «проводит миролюбивую политику и выступает за сохранение мира».

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