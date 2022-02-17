Стокгольм, 17 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. 17 февраля на самом популярном телеканале Швеции SVT телезрителям рассказали о числе бомбоубежищ в стране. Сегодня, как выяснили журналисты, их насчитывается порядка 65 000.

Швеция

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По данным Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям, бомбоубежищ (которые не всегда являются бункерами в лесах и тому подобном, а могут быть расположены в подвалах домов) должно хватить не на всех. В основном они встречаются в труднодоступных для эвакуации районах, например, в крупных городах.

На специальной интерактивной карте пользователи сайта SVT также смогли посмотреть, где находится ближайшее к их месту жительства безопасное место.

Огромное число бомбоубежищ в Швеции были построены в годы Холодной войны в рамках кампании по укреплению гражданской обороны.