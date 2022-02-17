Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Санкт-Петербург снова вышел на непочётную лидерскую позицию по суточному количеству новых случаев заболевания среди регионов РФ, обойдя Москву на 6890 случаев. Об этом 17 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Петербурге за сутки выявили 16 595 случаев заражения коронавирусом, что на 556 случаев меньше, чем за 15 февраля. Тогда в Петербурге зафиксировали 17 151 случай заболевания ковидом. Днем ранее, после резкого сокращения этого показателя, в Петербурге вновь отметился рост заражений.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19, как основной причины, скончались 74 человека. Этот показатель на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. В городе фиксируют высокие отметки смертности за время действия нового штамма коронавируса «Омикрона».

Выписан по выздоровлению от ковида за сутки в Петербурге 27 271 человек, что на 2 311 бывших ковид-пациентов больше. Тогда в городе выздоровели 24 960 человек. В Петербурге вновь установлен рекорд для этого показателя.

За время действия коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 1 325 770 случаев заболевания COVID-19. От ковида, как основной причины, скончались 31 015 человек, а выздоровели — 1 057 712 человек.