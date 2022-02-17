Брюссель, 17 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) считает, что в настоящее время имеется угроза миру и стабильности в Евроатлантическом регионе. Об этом 17 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе открытия заседание Североатлантического совета на уровне глав минобороны с участием министров обороны Украины и Грузии.

Johannes Jansson Йенс Столтенберг

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«Когда мы встречаемся сегодня, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу. Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода (российских войск) или деэскалации (ситуации) вокруг Украины», — сказал он.

Также Столтенберг указал на то, что альянс считает, что Россия способна и готова применять силу или угрозы применения таковой для того, чтобы достичь своих целей и это, по его утверждению, новая реальность, к которой должно быть готово НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Болгарии стартует миссия королевских ВВС Испании по охране болгарского воздушного пространства.