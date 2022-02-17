Воронеж, 17 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Воронежской области ещё 353 пациента с коронавирусом попали в больницы, данные за сутки опубликовал 17 февраля сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 16 февраля, сообщалось о 362 новых госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 5095 пациентов. Для сравнения — сутками ранее сообщалось о 4 220 новых заразившихся. Выздоровели 1258 человек, скончались от осложнений на фоне коронавируса ещё пять человек.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено уже 286 382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 217 510 пациентов, скончались 7 445 ковид-пациентов.

Уровень коллективного иммунитета в Воронежской области составляет 67,7%.