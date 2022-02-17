Москва, 17 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Разные штаммы коронавируса провоцируют различные заболевания. Об этом 17 февраля заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Омикрон» и все что было до «Омикрона» — это разные линейки заболевания. Да вызываемые коронавирусом, но там настолько значимые изменения произошли, которые имеют своё отношение в клинике», — сказал Продеус.

Эксперт отметил, что несмотря на рост заболеваемости при штамме «Омикрон» количество тяжелых случаев COVID-19 не растет.

«Надо сказать, какое количество больных сейчас попадает в интенсивную реанимацию. Когда мы имеем выявляемость заражения коронавирусом в разы выше, но при этом имеем снижение госпитализаций, вот это есть как раз позитивная история, которая говорит, что коронавирусная инфекция приобретает черты сезонной респираторной инфекции», — заявил профессор.