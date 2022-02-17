Париж, 17 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Система безопасности в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины устарела и ее необходимо обновить. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Financial Times.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

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«В то время как РФ требует стабильности, гарантий, есть также потребность в стабильности и гарантиях с нашей стороны», — сказал он.

Также глава французского МИД отметил, что, по его мнению, «больше нет правил», которые регулируют безопасность и стабильность в Европе, так как все соглашения о контроле над вооружениями, включая касающиеся ядерных ракет средней дальности, «практически устарели или изжили себя».

Кроме того, Ле Дриан назвал три этапа разрешении кризиса вокруг Украины: верифицированный отвод украинских границ якобы находящихся около нее войск России, возобновление переговоров по Минским соглашениям, а также установление новых рамок в сфере безопасности в Европе.

При этом он уточнил, что важность Минских договорённостей и «нормандского формата» (Россия, Франции, ФРГ и Украина) никем не оспаривается и добавил, что у Москвы и Киева, как он считает, имеется «политическая воля для разрешения этой ситуации».

«Надо посмотреть, чем закончатся маневры в Белоруссии, например, в Черном море и у украинских границ. Все это является частью деэскалации», — также добавил Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что скоординированный вывод своих войск из Мали из-за разногласий с действующими властями этой страны проведут Франция и ее союзники по международной антитеррористической операции «Такуба».