Краснодар, 17 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ещё 657 пациентов с коронавирусом попали в больницы, данные за сутки 17 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 16 февраля, сообщалось о 689 госпитализированных ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 4 326 человек, в том числе 290 детей. Самому старшему из новых пациентов — 102 года. По суточному числу заразившихся в лидерах Краснодар, где выявили 1 230 новых пациентов.

С начала пандемии на Кубани заражение коронавирусом подтверждено у 195 880 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 3446. Выздоровели в общей сложности 130 476 человек, скончались 10 252 пациента с COVID-19.

На утро 17 февраля амбулаторное лечение продолжают 55 280 жителей региона с коронавирусом и подозрением на него, в ковидных стационарах — 5 808 пациентов, в том числе 117 человек в тяжёлом состоянии на ИВЛ ина экстракорпоральной мембранной оксигенации.