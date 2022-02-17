Москва, 17 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За последние сутки в России выздоровели от коронавирусной инфекции 185 082 пациента. Об этом 17 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с ковидом. Данный показатель за сутки вырос на 7,3%.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализировали 18 090 человек, что на 7,6%, чем днём ранее. Уменьшилось число доставленных в больницу пациентов в 58 субъектах, увеличение зафиксировано в 27 регионах.

Также в штабе рассказали, что за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 790 человек.

Среди регионов по суточному приросту заражений лидируют Санкт-Петербург, Москва и Красноярский край.